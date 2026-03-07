◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 チェコ０―１４台湾＝７回コールド＝（７日・東京ドーム）

２大会連続２度目の出場となったチェコは、爆発した台湾打線の勢いを止められずにコールド負けを喫し、３連敗で１次ラウンド敗退が決まった。８、９日は試合がなく、１０日に最終戦の日本戦（東京ドーム）が残されている。

チェコは５日に韓国に４―１１で敗れ、前日６日はオーストラリアに１―５で敗れた。この日は前日６日に日本に０―１３と大敗を喫した台湾との対戦だったが、初回に２点を失うと、２回には満塁本塁打を浴びて大量リードを許した。

ＷＢＣ初出場だった２３年は、初戦でチェコに８―５で勝利。９回に逆転して、悲願の１勝をつかんだ。その後は日本に２―１０で敗れるなど、韓国、オーストラリアにも負けて１勝３敗で敗退となったが、真摯に野球に向き合う姿勢が日本の野球ファンの心に刺さった。

２３年からの３年間でフルプが巨人でプレーするなど国外に出てプレーする選手も増え、強化を進めてきた。たしかな進歩も見せたが、３連敗で無念の１次ラウンド敗退となった。１点も奪えず０封負けを喫するのは、ＷＢＣ７試合目で初の屈辱となった。

大会後には一部の選手やスタッフで京都旅行を計画。「（準々決勝が行われる）マイアミに行くことになった場合はいけないけど…」と話していたが、夢の８強入りとはならなかった。