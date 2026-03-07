◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾１４―０チェコ（７日・東京ドーム）

今大会、連敗スタートだった台湾は打線が爆発し、７回コールドで初勝利を挙げた。

初回、先頭のジェン・ツォンチェがセーフティーバントで出塁すると、１死後に３番のフェアチャイルドもセーフティーバントで１死一、二塁とチャンスメーク。ここで重盗を決め、捕手の三塁悪送球にも乗じて、ジェン・ツォンチェがホームイン。１死三塁から４番のジャン・ユーチェンが左前適時打を放つと、大応援団のボルテージは最高潮に達した。

さらには２回だ。３番のＳ・フェアチャイルドが２死満塁、左中間スタンド中段に豪快なグランドスラムをたたき込んだ。

チェコの先発・ノバークの初球１３４キロチェンジアップをフルスイング。打った瞬間、超満員の大観衆がどよめいた。確信歩きとともに、力強くダイヤモンドを一周した。

今大会、開幕からオーストラリア、日本に２試合連続完封負けを喫していた台湾。前日６日の日本戦では大谷翔平に満塁弾を浴びていた。

そのうっぷんを晴らす一撃に、台湾ファンで超満員に膨れあがった東京ドームは、大熱狂に包まれた。

台湾はその後も攻撃の手を緩めず、投打に圧倒。今大会初勝利をマークし、東京ドームに集結した大応援団に、意地を見せた。