惜敗続きだった４歳馬の圧勝劇にＳＮＳでは驚きの反応が広がっている。７日に行われた中山８Ｒ・４歳上１勝クラス（ダート１８００メートル＝１４頭立て）は、クリストフ・ルメール騎手とコンビを組んだ単勝１番人気のホークライト（セン４歳、美浦・中舘英二厩舎、父ハービンジャー）が７馬身差で惜敗続きにピリオドを打った。

単勝オッズが１・４倍の断然人気に支持されたホークライトは五分のスタートを切って、好位の３番手を追走。３コーナー付近からスパートをかけると、楽な手応えのまま先頭へ最後の直線へ。あとは後続を一気に突き放し、直近３戦で惜敗続きだったパフォーマンスがウソのような７馬身の圧勝で悠々とゴールを駆け抜けた。勝ち時計は１分５３秒７（良）。

同馬は２４年１０月の新潟でデビュー（８着）。初勝利まで８戦を要したが、１勝クラス昇格後は３戦連続で僅差の２着に好走。決め手がないと思われていたが、初めての５８キロを背負いながら４角先頭の横綱相撲で、別馬のような走りを見せた。

激変したホークライトのレースぶりにＳＮＳでは「力が違いすぎる」「楽勝だったな」「なにものｗ」「強過ぎだろ」「２着続きに終止符！」「なんで今まで一勝クラスいたん？」「抜けてたか」「寸前で１．１になってましたね」「こんなに圧勝されたらお手上げ」「決め手がないとかなんやったんや？」「人気通りのパフォーマンスだった」「ルメールさすが！」「安心してみてられましたね」などの反応が上がっている。