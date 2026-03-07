特集は長崎市伊王島町のリゾート施設「アイランドナガサキ」です。

地域に根差した取り組みが、まちの賑わいや安心につながっています。

【NIB news every. 2026年2月20日放送より】

長崎市伊王島町のリゾート施設「アイランドナガサキ」。

2月21日に新たにオープンしたのが、国内最大級のグランピング施設『GRAX OCEAN VILLAGE』です。

20日は、開業セレモニーが行われ関係者など約50人が出席しました。

（カトープレジャーグループ 加藤 友康 代表取締役グループ代表）

「伊王島が長崎県、九州の名所になる」

旧伊王島ふれあい広場の約3万8000㎡の敷地を活用し、ドーム型のテントを40個設置。

（栗山真乙アナウンサー）

「海をモチーフにしたこちらの部屋は、青を基調としていて、海を感じられるインテリアも飾られている。 そして、大きな窓からは海を眺めることもできるんです」

部屋には子どもを含めて最大8人が宿泊でき、テラスでは海風を感じながらバーベキューも楽しめます。

中にはプライベートサウナと水風呂がついているタイプの部屋もありリラックスした時間を過ごせます。

さらに、エリア内には、海をテーマにしたカフェも。

宿泊客以外も長崎自慢のグルメを味わえます。

【リゾート地として生まれ変わった伊王島】

かつて炭鉱の島として栄えた伊王島。

2005年に長崎市と合併しました。

その後、伊王島大橋が開通。

海水浴場や温暖な気候をいかしてリゾート地として親しまれています。

アイランドナガサキはKPG HOTEL & RESORTが「やすらぎ伊王島」をリニューアルして、2018年から運営しています。

施設内には18種類のアクティビティを楽しめる屋内型スポーツ施設や九州最大級の温浴施設など、全天候型のアクティビティが盛りだくさん。

家族連れなどから人気を集めています。

【ふるさと企業大賞を受賞】

そのKPG HOTEL & RESORTが去年、受賞したのが「ふるさと企業大賞」です。

（KPG HOTEL & RESORT 浅田 資継 取締役社長兼COO）

「貢献をすることによって、長崎県や長崎市、伊王島が活性化する。これが私たちの仕事の最終的なやりがい」

地域貢献度の高い民間企業に贈られる賞で、大きく3つの取り組みが評価されました。

◇評価された3つの取り組み ①地域住民の福祉向上へ貢献

アイランドナガサキでは、2022年から75歳以上を対象とした「お買い物ツアー」を実施。

（利用者）

「助かっている。押し車ものせてくれる」

『伊王島地区高齢者見守りネットワーク協議会』と協力して、マイクロバスでスーパーマーケットに送迎します。

（利用者）

「日用品や雑貨を買った。楽しかったけど、くたびれた」

「4地区あって、会わない人とも顔を合わせられるので楽しみにしている 修学旅行に来ているみたい」

（伊王島地区高齢者見守りネットワーク協議会 平戸 京子 会長）

「アイランドナガサキがいろんなことで協力をしてくれているので、地域の活性化には良いかなと思っている」

高齢化率が54.9％の伊王島町。

ツアーは利用者に好評で定期的に開催しています。

◇評価された3つの取り組み ②災害時にまちを守る体制

市と協定を締結し、地震や台風などの災害が起きた際、地域住民の一時避難場所として施設の一部を開放しています。

2024年には災害時の電力確保のために「ガス発電機」も導入しました。

◇評価された3つの取り組み ③定住人口の増加へ寄与

KPG HOTEL & RESORTが運営を始めた時は従業員は75人でしたが、今では約5倍の414人に。

そのほとんどが市内に定住しています。

「いらっしゃいませ～」

ライ・マへスさんもその一人です。

（レストランうららか ライ・マへス 主任）

「海と山、自然に囲まれたところが、自分が生まれた町のことを思い出す。日本で働くならアイランドナガサキと決めた」

マへスさんは施設のレストランの主任を務めていて、フロント業務に携わっています。

（レストランうららか ライ・マへス 主任）

「お客様から “マヘスさんありがとうございます” と褒められること、自分の名前を呼ばれることが一番楽しい」

30歳の時に学校の教師を辞めて、母国ネパールから移住。

長崎をとても気に入り、今では家族と一緒に伊王島で暮らしているそうです。

（アイランドナガサキ 料飲部 秋吉 聡一郎 副総支配人）

「とっびきりの笑顔と接客レベルに感心している。おもてなしや接客のリーダも積極的に対応してもらって、すごく助かっている」

地域に根差しながら進化し続けるアイランドナガサキ。

（カトープレジャーグループ 加藤 宏明 代表取締役社長兼グループCEO）

「私たちの役割は地域経済の活性化、地域雇用をしっかりとやっていくこと。子どもたちも多く住んでいるので、青少年が住みよい 楽しんでいただけるまちづくり」

（KPG HOTEL & RESORT 浅田 資継 取締役社長兼COO）

「長崎から日本全国、日本全国からアジアへ、そして世界に発信できるような施設を目指したい」

リゾート施設の挑戦は地域のにぎわいや安心にもつながっています。