石原良純、夫婦円満の秘けつ「全部俺が間違ってる」 子どもの進路は「全部奥さん任せ」
俳優の石原良純（64）が、7日放送のフジテレビ系『ミキティダイニング』に出演。夫婦円満の秘けつを語った。
【写真】石原良純の妻・テレビ初登場！12歳年下で医師の幸子さん
ゲストの石原は、藤本美貴、夫の庄司智春とロール白菜作りに挑戦することになるが、家では料理しないと話し、たどたどしく調理に参加。その流れで家庭の話題に。
「お父さんというイメージがない」と言う庄司が「ちゃんとパパみたいなことしてるんですか？」と聞くと、石原は「してないかもなあ」と吐露。大学4年の長男と2年の長女がいるが、進路の話について「全く何も話したことない。全部奥さん任せ」と打ち明け、藤本を驚かせた。
意見を言うにも「『何を知ってるの？』って言われちゃうから…」と話す石原。「俺が、受験してない、就活してないからさ。うちの奥さんはえらいよ。間違いないから」と妻に全幅の信頼を寄せていると話した。
さらに夫婦円満の秘けつについても言及。「全部俺が間違ってるから分かりやすい。全部間違ってると思うと、いさかいが起きない」と明かした。そんな石原の姿勢に藤本は「ありがたい！」と感心した様子を見せていた。
なお、TVerで見逃し配信中。14日午前11時終了予定。
