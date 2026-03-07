中村倫也、妻・水卜麻美アナの世間に“まだバレてない”一面明かす「1番すごいのは…」
【モデルプレス＝2026/03/07】俳優の中村倫也が、3月6日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。妻で日本テレビアナウンサーの水卜麻美のエピソードを明かした。
【写真】中村倫也＆水卜麻美アナ、結婚前の2ショット
この日のスタジオトークで、MCで落語家の笑福亭鶴瓶から「あなたの奥さん、どこであんなん見つけたん？あんなええ人」と聞かれた中村は「はははははは」とリアクション。「逃がさへんで。あの人、すごい人やで」と言う鶴瓶に中村は「いや〜すごい」と頷き「まだバレてないすごさがいっぱいあります」と語った。
中村は「1番すごいのはお皿から食べ物がなくなってくると寂しそうな顔をする」とまだ世間に知られていない水卜アナの一面を告白。「本当に食べ物が好きなんだなって」と話し、スタジオの笑いを誘った。中村は、2023年3月25日に水卜アナとの結婚を発表した。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆笑福亭鶴瓶、中村倫也の妻・水卜麻美アナを絶賛
◆中村倫也、まだ世に出ていない水卜麻美アナの一面明かす
