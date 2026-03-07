世界1位シェフラーも怒り「馬鹿げている」 “コンクリート・グリーン”に名手たちが四苦八苦
＜アーノルド・パーマー招待 2日目◇6日◇アーノルド パーマーズ ベイ・ヒルC＆L（米フロリダ州）◇7466ヤード・パー72＞最終18番パー4。3メートルのパーパットを外した世界1位のスコッティ・シェフラー（米国）はホールアウト後、手にしていたボールを思いっきりグリーンサイドの池へと投げ込んだ。3バーディ・2ボギーの「71」。トータル3アンダー・15位につけたが、フラストレーションは隠せなかった。
【動画】おこなの？ チップインパーでシェフラーぶ然
シェフラーはアテスト後に平静を取り戻し、笑顔でメディアの質問に答えた。「（パーパットは）ボールが転がるにつれて、どんどんスピードを増していったのには驚いた。グリーンにはまったく摩擦がない。転がり始めると風や凹凸にもって行かれてしまうんだ」と嘆いた。舞台となるベイヒル・クラブ＆ロッジは速くて硬いグリーンとして知られており、“コンクリートのグリーン”とも言われる。第2ラウンドは午後のプレーで最終組から3つ前。グリーンの硬さはどんどんと増した。「こんな状態になったことはこれまでにもある。とくに金曜の遅い時間はひどい。ほとんどグリーンの芝は枯れ果てている。でも、これは珍しいことではない。難しいけれど、いいテストだと思う。馬鹿げたホールもあるけれど、毎年そう。今年はまだ風が弱いほうだ」とシェフラー。「もし風が吹いたら、プレーは続行不可能だろう」と付け加えた。午後にプレーしたコリン・モリカワ（米国）も「どんどんグリーンは茶色になっている。これから日曜までにもっともっと茶色になるだろう」とグリーンを警戒を強めた。一方、5カ月ぶりに実戦復帰したジャスティン・トーマス（米国）はトータル14オーバーで予選落ちとなったが、「グリーンが日曜にはどんな状態になっているのか分からない。今週末ここでプレーしなくて済むのは良かった」とほっとした様子だった。（文・武川玲子＝米国在住）
Keep the putter in the bag ?Scottie Scheffler scrambles for a chip-in par on the 15th @APInv.? Golf Channel pic.twitter.com/RWscJMJ767— PGA TOUR (@PGATOUR) March 6, 2026
