º´µ×´Ö¤Ï9ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³«Ëë¤«¤é44¥Û¡¼¥ëÏ¢Â³¤Ç¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¡£99Ç¯¤Î¶ñ¶ÌÉ±¡ÊÂæÏÑ¡Ë¡¢2018Ç¯¤ÎÍûÃÎÉ±¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤òÈ´¤¡¢³«ËëÏ¢Â³¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£2ÂÇº¹2°Ì¤Ë±Ê°æ²ÖÆà¡£3ÂÇº¹3°Ì¤Ë¾®ÎÓ¸÷´õ¡¢5ÂÇº¹4°Ì¥¿¥¤¤Ë¤ÏÌó8¥«·î¤Ö¤ê¥Ä¥¢¡¼Éüµ¢¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ°¦¡¢¶âÅÄµ×Èþ»Ò¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦7°Ì¥¿¥¤¡£3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë´ä°æÀéÎç¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦9°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥ó¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯2000Ëü±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï2160Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¡Û¤¤ç¤¦¤ÎÀ¯ÅÄÌ´Çµ¤µ¤ó¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¥¹¥¿¥¤¥ë
