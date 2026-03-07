伝説のウェッジ職人が激白 「タイガーも使った名器『588』は顔がちょい大きめでソールが厚かった」
3月6日〜8日まで、パシフィコ横浜でゴルフフェアが開催。名器『588』ウェッジを生み出し、クリーブランドの『RTZ』を開発したウェッジ職人ロジャー・クリーブランドが、ウェッジ哲学について語ってくれた。
【写真】名器『588』ウェッジは、ヒールが細くトゥ側が広がるちょっと大きめの顔だった
90年代後半、タイガー・ウッズが使用していたのが、クリーブランドの名器といわれる『TA588』だ。ノーメッキ仕上げの軟鉄ウェッジとして知られ、柔らかい打感と高いスピン性能でプロを魅了した。特にティアドロップ型と呼ばれる、トゥ側が広くヒール側が細くなっていく形状のフェースは、現在のウェッジの原型ともいわれている。この名器を作った当時を、クリーブランド氏は次のように振り返る。「『588』の前作を持ってPGAツアープロに意見を聞いたところ、もう少し大きなヘッドでソールも分厚くしてほしいと言われました。それを参考にして作ったのが『588』です。ちなみに5代目シリーズで、1988年に作ったので『588』と名付けました」では、名器を作り出したクリーブランド氏が考える“やさしいウェッジ”とはどんなものなのだろうか。「日本はコーライ芝が多く、スコットランドのように芝が硬くありません。ですから、バンスがあってやさしく、顔もいいウェッジが合うと思います。スコットランドは芝が硬いので、バンスがあると弾かれてしまうんです」逆に、クリーブランド氏が考える“完ぺきなウェッジ”とはどんなものだろうか。日本の女子プロがこぞって即投入した、昨年発売のクリーブランド『RTZ』ウェッジを開発した彼の理想には興味が湧く。「打感が柔らかく、スピンがかかり、ソールがやさしいものがいいですね。開発した『RTZ』は素材がユニークで、打感は柔らかいのにノーメッキでも錆びない特性があります。ソフトな打感とスピン性能を両立した貴重なウェッジです。このウェッジでは柔らかい打感を実現したかった。グリーン周りではフェースに乗る感覚があった方がいいので、ノーメッキを実現したかったんです」最後に、日本のアマチュアへ向けたメッセージも届けてくれた。「練習をしてください（笑）。特にショートゲームのレッスンを受けて、いいクラブを使ってください」シンプルながら、示唆に富んだメッセージだった。◇ ◇ ◇●ウェッジ売り上げランキングを紹介。 関連記事「タイトリスト『SM11』ウェッジが圧倒的人気で発売初週1位に！「7割はリピーター」という支持を集める理由は？」をチェック
