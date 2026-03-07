＜速報＞渋野日向子が前半1アンダー 暫定32位で高難度バックナインへ
＜ブルーベイLPGA 3日目◇7日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが進行している。今季初戦の渋野日向子は前半を1バーディ・ボギーなしで1つ伸ばし、トータル1アンダー・32位タイで難度の高いバックナインに入っている。
【写真】シブコ、ヘビを投げてこの笑顔
日本勢最上位の古江彩佳は、首位と5打差のトータル7アンダー・5位タイ。昨年覇者の竹田麗央はトータル3アンダー・18位タイ、ツアーデビュー戦の原英莉花はトータル2アンダー・22位タイにつけている。原と同じくデビュー戦の櫻井心那、笹生優花はトータル1オーバー・41位タイ。西村優菜はトータル4オーバー・57位タイでラウンドしている。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
