“2代目・山の神”柏原竜二さん「36歳にして初めて…」 フォロワー「7ですか!?」→柏原さん「なんと1から…」
東洋大学のOBで現役時代、箱根駅伝5区で無類の強さを見せたことから“2代目・山の神”と呼ばれていた元陸上選手の柏原竜二さんが4日、自身のXを更新。現在36歳の柏原さんは、“初めて”人気ゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズの作品をプレイするとフォロワーに明かした。
【写真】チョコプラ松尾と笑顔で握手する“2代目山の神”柏原竜二さん
柏原さんは投稿で「36歳にして初めてのドラゴンクエストをやる。怖くて手が出せなかったドラゴンクエスト」とつづり、これに対しフォロワーから「ドラクエ7ですか!?だとしたらリメイクとか考えずにたっぷり楽しめると思います〜！」と最新作で『ドラクエ7』のリメイク作品である『ドラゴンクエスト7 Reimagined』の作品名を挙げ質問されると、柏原さんは「なんと1からやります！笑」と返答した。
そのほかのフォロワーからも「こんな かわいい モンスターたちが まっています！」「私もやったことがなくて、いつか手を出したいと思ってます」「後悔はしないと思います！」「ようこそ、ドラクエの世界へ。そして柏原氏、ドラクエウォークもやるのですｗ」「楽しんで楽しんで楽しんでください」「ドラクエを初めて、最初からやるなんて羨ましいです。あの感動を私ももう一度体験したい」「沼へようこそ」「それは怖い。時間が溶けてく…」など、多くの反響が寄せられている。
