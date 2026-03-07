“2代目・山の神”柏原竜二さん「36歳にして初めて…」 フォロワー「7ですか!?」→柏原さん「なんと1から…」

“2代目・山の神”柏原竜二さん「36歳にして初めて…」 フォロワー「7ですか!?」→柏原さん「なんと1から…」