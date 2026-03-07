◇第6回WBC1次ラウンドD組 ドミニカ共和国12─3ニカラグア（2026年3月6日 フロリダ州マイアミ）

1次ラウンドD組のドミニカ共和国は大会初戦、ニカラグア戦を迎え、打線が3発を含む12得点と爆発し逆転勝利で白星スタートを切った。アルバート・プホルス監督（46）も納得の試合内容だった。

先発・サンチェス（フィリーズ）が2回途中3失点で降板も打線が3回までに3点を奪って追いつくと、同点の6回に昨季45発のカミネロ（レイズ）が勝ち越し2ラン。8回にはロドリゲス（マリナーズ）、クルーズ（パイレーツ）にも本塁打が飛び出し一挙6点を奪った。救援陣も無失点で踏ん張り流れを渡さなかった。

試合後、指揮官は「打線は素晴らしかったし、ブルペンも期待通り素晴らしい仕事をした」と称賛。22歳のカミネロが決勝2ランと大仕事をやってのけ「とても大変なことだ。ただ、フニオール（カミネロ）の一番いいところは、この瞬間を恐れていないことだ。むしろ、この舞台を楽しんでいる。自分をさらけ出して成長しようとしている」と称えた。

続けて「彼がいろいろ理解してさらに成長したら、すごい選手になると思う。スイングなど細かい部分でもまだ良くできる点はたくさんある。ただ、22歳で今これだけの結果を出しているのだから、今はあまり触らない方がいいだろう」とまだまだ伸びしろもあるとした。

その上で「このロースターに入れることに迷いはなかった。この舞台が好きで、大きな仕事をしてくれると分かっていた。これは彼がこの大会でこれから見せてくれるものの、ほんの一端にすぎない」とさらに活躍してくれるとも期待を寄せた。

そして「短期決戦では初戦は非常に重要だ。今日は勝つチャンスがあり、それをものにした」と初戦を取ったことに安堵した。