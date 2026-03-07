木村沙織「あっという間の3年め」 “顔出し” ショット添え長男3歳誕生日を報告「可愛いファミリー」「いつもにこにこで良い写真」
元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織（39）が5日、自身のインスタグラムを更新。先月末に長男・煌太郎くん（こうたろう）が3歳の誕生日を迎えたことを報告し、“顔出し”バースデー写真や家族でのオフショットなどを公開した。
【写真】「可愛いファミリー」“顔出し”家族ショット添え長男の誕生日を報告した木村沙織
木村は「2月末に息子がレベルアップし、3才に」と報告し、「あっという間の3年」と振り返りながら、「"ママ"って呼んでくれる毎日に感謝です」と母としての思いをつづった。
投稿では、マリオのバルーンで飾られた誕生日フォトのほか、遊園地で乗り物を楽しむ親子の姿など複数の写真を公開。イルミネーションを背景に、夫で元ビーチバレー選手の日高裕次郎氏と煌太郎くんとの家族3ショットも披露している。
さらに「まだまだ変わらず抱っこマンの甘えん坊だけど共に成長していこうね〜」と息子への愛情をつづり、「寝起きすぐパジャマのまま写真撮ってごめんw」とユーモアを交えてコメントした。
コメント欄には「お誕生日おめでとう」「可愛いファミリー」「すくすく成長してますね」「ご家族皆様で、素敵な日、素敵な歳をお過ごし下さい」「いつもにこにこで良い写真だね」「可愛いお子さまです、さおりさんに似てるかな」など祝福の声が多数寄せられている。
