¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ûà£´²óÅ¾¤Î¿Àá¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬£µ²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÄ©Àï¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤â¡ÖÀ®¸ù¤ò³Î¿®¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î£µ²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÄ©¤à¤È¡¢ÊÆ»ï¡Ö£Î£å£÷£ó£÷£å£å£ë¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¡Ö£´²óÅ¾¤Î¿À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´£¶¼ïÎà¤Î£´²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¶î»È¤¹¤ë¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¥¯¥¢¥Ã¥É¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£´²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢ºÙ¤«¤Ê¥ß¥¹¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¡¢£¸°Ì¤È¥á¥À¥ë¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¥¯¥¢¥Ã¥É¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÃåÉ¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤«¤Ä¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿£µ²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸ø¼°Àï¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï°ÊÁ°¤Ë£µ²óÅ¾¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ëÎ¾¿Æ¤È¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¯¥¤¥ó¥È¡Ê£µ²óÅ¾¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¦¥¤¥ó¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£²£´Æü³«Ëë¡¢¥Á¥§¥³¡¦¥×¥é¥Ï¡Ë¤Ç£µ²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÀª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ê¤´¤ï¤¤Áê¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£