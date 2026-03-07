◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ（イースト）▽第５節 鹿島―東京Ｖ（７日・メルスタ）

４連勝を目指す首位の鹿島は、ホームに東京Ｖを迎える。

＊ ＊ ＊

スタメンは前節から２人を変更。ＭＦ樋口雄太に代わってＭＦ柴崎岳、ＭＦエウベルに代わってＦＷチャヴリッチが入った。柴崎は昨年９月のＣ大阪戦以来、約６か月ぶりの先発出場となる。チャヴリッチも今季初先発。

知念慶がメンバーから外れ、ベンチのボランチ枠が１枚という事情もあり、強度のある樋口雄太のベンチスタートを選択した。前節の浦和戦で途中出場から決勝点を挙げたチャヴリッチが、昨季終盤の負傷明けで初先発となる。

サイドバックは右が濃野公人、左が溝口修平。２トップは、昨季のホーム東京Ｖ戦で２得点ずつを挙げた鈴木優磨とレオセアラ。

メンバーは以下の通り。

【先発】▼ＧＫ早川友基、▼ＤＦ濃野公人、植田直通、キムテヒョン、溝口修平、▼ＭＦ三竿健斗、柴崎岳、荒木遼太郎、チャヴリッチ、▼ＦＷ鈴木優磨、レオセアラ

【ベンチ】ＧＫ梶川裕嗣、ＤＦ関川郁万、小川諒也、松本遥翔、ＭＦ樋口雄太、エウベル、林晴己、ＦＷ田川亨介、徳田誉