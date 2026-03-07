◆練習試合 智弁学園１２―４市尼崎（３月７日、奈良・智弁学園グラウンド）

第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する智弁学園が７日、同校グラウンドで市尼崎と練習試合を行った。

頼りになるエースが一回り成長した。最速１４９キロ左腕・杉本真滉（３年）が先発し、５回無失点。初回に１四球を与えるも２回には３者連続三振。５回１死から初安打となる二塁打を許したが、５回を投げ打者１６人に１安打１四球の無失点。８奪三振と圧巻のピッチングだった。

前夜の雨でぬかるむマウンドを確認して、全力投球を封印した。「マウンドが思ったよりグチャギチャだったので、２回から考え直して投げました」と修正した。

この日の最速は１４５キロ。球速へのこだわりを封印した。「あくまでも数字なので、（理想は）バッターが嫌なボールをどう投げるかなので、バッターが（実際の）球速より、もっと上に見える球を投げたい」。この日は６割程度の力でバランスを重視して投げたという。

対戦相手も決まった。初戦は花巻東。勝ち進めば２回戦で横浜・神村学園の勝者と対戦する。「１回戦も２回戦も強いところになったのは、自分の思った通りです。それはいいと思います。神宮大会に行けなかったので、春は全国の強いチームと戦いたかったですから。当たるならは全部、強いところを倒して優勝したい」と自信満々だ。