花粉症に効果的な食べ物は？管理栄養士がおすすめするレシピ4選

食べ物で花粉症を治すことはできませんが、食事を工夫することで花粉症に負けない体を作ることはできます。そこで管理栄養士が花粉症対策におすすめメニューを解説します。

▼発酵食品で腸内環境を整える

花粉症はアレルギー反応ですが、アレルギー反応と腸内環境は密接な関係があると言われています。納豆やキムチなどの発酵食品を取り入れて、腸内環境を整えましょう。



▼もち麦とわかめで食物繊維を補給

腸内環境を改善するためには、腸内の善玉菌を増やすことが大切。善玉菌を増やすためには食物繊維を摂りましょう。おにぎりも、もち麦を入れて具材を海藻にすることで食物繊維を摂取することができます。



▼青魚でDHAを摂ろう

さばに含まれるDHAはアレルギー症状の改善に役立つ働きが期待できると言われています。さば缶を使うことで調理の手間なく手軽に青魚を食べることができます。



▼基本はバランスのよい食事を

花粉症に負けない体を作るには、ここで取り上げた栄養素以外にも様々な栄養素が必要です。そのため、ベースになる食生活を整えた上で発酵食品、食物繊維の多いきのこや海藻・野菜、ぶりやさばなどの青魚を上手に取り入れていきましょう。

花粉症対策には食事で内側からケアすることが大切です。おすすめのレシピを活用し、花粉症に負けない体を作りましょう！

画像提供：Adobe Stock