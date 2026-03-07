開催：2026.3.7

会場：ダイキン・パーク

結果：[ブラジル] 5 - 15 [アメリカ]

WBCの試合が7日に行われ、ダイキン・パークでブラジルとアメリカが対戦した。

ブラジルの先発投手はＢ・タカハシ、対するアメリカの先発投手はＬ・ウェブで試合は開始した。

1回表、3番 Ａ・ジャッジ 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでアメリカ得点 BRA 0-2 USA

1回裏、1番 Ｌ・ラミレス 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでブラジル得点 BRA 1-2 USA

3回表、さらにピッチャー Ｊ・コントレラスがワイルドピッチでアメリカ得点 BRA 1-3 USA

5回表、8番 Ｂ・バクストン カウント1-2から押し出しの死球でアメリカ得点 BRA 1-4 USA、9番 Ｂ・チュラング 2球目を打ってレフトオーバーのタイムリーツーベースヒットでアメリカ得点 BRA 1-7 USA

7回裏、6番 Ｌ・ロホ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブラジル得点 BRA 2-7 USA、7番 Ｖ・マスカイ 5球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでブラジル得点 BRA 4-7 USA

8回表、7番 Ｒ・アンソニー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアメリカ得点 BRA 4-8 USA

8回裏、1番 Ｌ・ラミレス 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでブラジル得点 BRA 5-8 USA

9回表、2番 Ｂ・ハーパー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアメリカ得点 BRA 5-9 USA、5番 Ａ・ブレグマン カウント3-0から押し出しの四球でアメリカ得点 BRA 5-10 USA、6番 Ｃ・ローリー カウント3-0から押し出しの四球でアメリカ得点 BRA 5-11 USA、7番 Ｒ・アンソニー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアメリカ得点 BRA 5-12 USA、8番 Ｐ・クローアームストロング カウント3-1から押し出しの四球でアメリカ得点 BRA 5-13 USA、ピッチャー Ｖ・タカハシがボークでアメリカ得点 BRA 5-14 USA、9番 Ｂ・チュラング 5球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでアメリカ得点 BRA 5-15 USA

試合は5対15でアメリカの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアメリカのＬ・ウェブで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はブラジルのＢ・タカハシで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-07 13:46:11 更新