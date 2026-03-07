無念の負傷交代となったC・ジュニオ。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　ジェフユナイテッド千葉は３月７日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節で柏レイソルとホームで対戦している。

　今季初勝利を目ざすなか、23分にアクシデントが発生した。

 
　カルリーニョス・ジュニオが、どこかを痛めたのかピッチに座り込み、担架に運ばれてピッチを後にした。

　プレー続行は不可能だったようで、背番号10のブラジリアンはイサカ・ゼインとの交代を余儀なくされた。

　なお、試合はスコアレスのまま推移している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

