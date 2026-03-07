千葉にアクシデント。10番のブラジリアンが負傷交代。担架でピッチを後に
ジェフユナイテッド千葉は３月７日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節で柏レイソルとホームで対戦している。
今季初勝利を目ざすなか、23分にアクシデントが発生した。
カルリーニョス・ジュニオが、どこかを痛めたのかピッチに座り込み、担架に運ばれてピッチを後にした。
プレー続行は不可能だったようで、背番号10のブラジリアンはイサカ・ゼインとの交代を余儀なくされた。
なお、試合はスコアレスのまま推移している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
今季初勝利を目ざすなか、23分にアクシデントが発生した。
カルリーニョス・ジュニオが、どこかを痛めたのかピッチに座り込み、担架に運ばれてピッチを後にした。
プレー続行は不可能だったようで、背番号10のブラジリアンはイサカ・ゼインとの交代を余儀なくされた。
なお、試合はスコアレスのまま推移している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」