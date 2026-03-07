群馬県伊勢崎市で飲酒運転したトラックに衝突され親子3人が死亡した事故で、被告の男が一審判決に対し控訴したことについて遺族は「どこまで私たちを苦しめればいいのか」と話しました。

【映像】トラックとの衝突で完全に潰れた車（当時の事故現場の様子）

塚越湊斗くんの母「まだ全然自分のしたことに対して責任を取るような姿勢が全く見られないなと改めて思った」

鈴木吾郎被告（71）はおととし5月、トラックを飲酒運転し、塚越湊斗くん（2）と父親の寛人さん（26）、祖父の正宏さん（53）の3人を死亡させた危険運転致死傷罪などに問われ、前橋地裁は先月、法定刑の上限である懲役20年を言い渡しました。鈴木被告側はこの判決を不服として控訴しました。

塚越湊斗くんの祖母「どこまで私たちを苦しめればいいのかなっていう感情が湧いてくる」

塚越湊斗くんの叔父「待つ時間を考えると前に進もうと思える気持ちがなくなるので、それがすごくもどかしい」

今後は東京高裁で、危険運転が成立するか改めて審理されることになります。

塚越湊斗くんの曾祖母「私たちがぐずぐずになっちゃだめなので、毎日毎日、体に気をつけて元気で過ごすしかない」

（ANNニュース）