矢野未希子、手作りキャロットケーキ＆チャンククッキー披露「プロに教えてもらえるのすごい」「見た目綺麗すぎる」の声

矢野未希子、手作りキャロットケーキ＆チャンククッキー披露「プロに教えてもらえるのすごい」「見た目綺麗すぎる」の声