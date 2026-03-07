矢野未希子、手作りキャロットケーキ＆チャンククッキー披露「プロに教えてもらえるのすごい」「見た目綺麗すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/07】モデルの矢野未希子が3月7日までに、自身のInstagramを更新。手作りのキャロットケーキとチャンククッキーを披露した。
【写真】39歳美人モデル「プロに教えてもらえるのすごい」手作りキャロットケーキ＆チャンククッキー
矢野は「昨日は名古屋で大人気のパン屋さん『KISO』の加藤くんをお迎えしてキャロットケーキとチャンククッキーをつくりました」と調理風景を公開。「良いお天気の中Mieleの素敵なキッチンで、和やかにみんなでキャッキャしながらのお菓子づくり。なんだかご褒美のような時間でした」と振り返り、広いキッチンで話しながら手を進める姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「プロに教えてもらえるのすごい」「ボリューム満点」「真似したい」「見た目綺麗すぎる」「見てたらお腹空いてきた」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
