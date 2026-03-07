第1子妊娠のカリスマトレーナーAYA「腰周りのサイズがドカンと上がって」2サイズアップのマタニティファッション披露「オシャレ」「かっこいい」の声
【モデルプレス＝2026/03/07】カリスマトレーナーのAYAが3月6日、自身のInstagramを更新。トレーニング用のウェアのショットを公開した。
【写真】第1子妊娠の41歳美女「オシャレ」腰回り2サイズUPのマタニティコーデ
AYAは「妊娠により骨盤が広がり、腰周りのサイズがドカンと上がって今はレギンスは全部2サイズUP」とサイズが上がったことを報告。「＃マタニティファッション」とハッシュタグをつけ、ショートのレギンスパンツにジャケット姿で「ビッグシルエットのボンバージャケットで、ヒップ周りを誤魔化してます…」と腰回りを隠したショットを公開している。
この投稿には「妊娠中もかっこいい」「オシャレ」「2サイズアップなんて全く分からない美しさ」「変わらずストイックで尊敬します」などといった声が寄せられている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第1子妊娠の41歳美女「オシャレ」腰回り2サイズUPのマタニティコーデ
◆AYA、2サイズアップ写真公開
AYAは「妊娠により骨盤が広がり、腰周りのサイズがドカンと上がって今はレギンスは全部2サイズUP」とサイズが上がったことを報告。「＃マタニティファッション」とハッシュタグをつけ、ショートのレギンスパンツにジャケット姿で「ビッグシルエットのボンバージャケットで、ヒップ周りを誤魔化してます…」と腰回りを隠したショットを公開している。
◆AYAの投稿の反響続々
この投稿には「妊娠中もかっこいい」「オシャレ」「2サイズアップなんて全く分からない美しさ」「変わらずストイックで尊敬します」などといった声が寄せられている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】