大人の春シフトに“ブルー”が利く！【SHOO・LA・RUE】キレイ見え狙える♡「上品スカート」

冬から春へ季節の変わり目。「なにを着よう？」と迷ったら、1点投入するだけで爽やかに華やぎそうなブルーアイテムを選ぶのがいいかも。今回は【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】から、ミドル世代におすすめの「上品スカート」をピックアップしてお届けします。寒色系でクールな印象も与えられるブルーは、甘すぎない可愛さが魅力。大人もコーデに取り入れやすい、花柄フレアスカートとティアードデニムスカートをご紹介します。

主役級の存在感！ 上品に着映える花柄フレアスカート

【SHOO・LA・RUE】「アソート柄フレアスカート」\4,489（税込）

ライトブルーをベースに、ホワイトの花柄が爽やかに映えるフレアスカート。ふわっと膨らむボリューム感がエレガントな佇まいも演出してくれそう。落ち着いた雰囲気の淡色系カラーで上品に着こなせそうなので、派手見えするのが苦手なミドル世代にもうってつけかも。画像の通常丈のほかに、着丈が10cm短いショート丈も展開。身長や好みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

ボトムスをチェンジするだけ！ お手本にしたいシフトコーデ

こちらの画像では、ショート丈を着用。ウエストゴムで楽ちんそうですが、フロント部分はギャザーがなくすっきりしているため、タックインスタイルもおしゃれにキマりそうです。トレンチコートやローファーを合わせてきれいめに引き寄せれば、オフィスシーンにもぴったりのコーデが完成しそう。いつものボトムスを着映え力抜群の花柄スカートにチェンジするだけで、冬 → 春のシフトも上手くいきそうです。

上品さとおしゃれ見えを兼備した優秀スカート

【SHOO・LA・RUE】「女性らしさをプラスする ティアードデニムロングスカート」\4,989（税込）

ライトウォッシュのサックスカラーが春っぽ可愛いスカート。キレイ見えが狙えるロング丈に、ティアードデザインがフェミニンムードも醸し出しています。4段ティアードの一部に施したフリンジ加工も、コーデのいいアクセントに。カジュアルで軽やかなライトオンスのデニム素材で作られているため、大人もデイリーコーデに取り入れやすそうです。

大人がマネしたい春爛漫コーデ

「ティアードでカジュアルなのに大人の上品さもあり、Tシャツ以外に、ブラウスで合わせるのも良さそうです」とコメントするスタッフさん。ふわっと軽やかに揺れるティアードデニムスカートに、ボーダートップスが爽やかな抜け感を演出。肩がけしたピンク色のカーディガンがパッと華やぎ、春ムードたっぷりの着こなしに仕上がっています。

※すべての商品情報・画像はSHOO・LA・RUE出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i