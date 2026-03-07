名古屋から車で1時間。紅葉の人気スポット「香嵐渓」が有名な豊田市足助町。そこからさらに山奥へ30分のところに、知る人ぞ知る人気のお店が。携帯はまさかの圏外。玄関には、お客さんの靴がたくさん。

（客）

Q.どちらから？

「東京から」

「AIに聞いて、バイクのツーリングコースを調べた。何回聞いても、ココを薦めてくる」

なぜ皆さん、こんな山奥までわざわざ足を運ぶのか？

今回は、山奥にあるレストランに密着し、人気の秘密を探りました。

木の温もりを感じるおしゃれな店「春秋風亭（ちゅんちゅぷうてい）」

豊田市の山奥にある、2013年にオープンした「春秋風亭（ちゅんちゅぷうてい）」。



（ディレクター）「わぁ～すごい！」



思わず声をあげてしまうほど、木の温もりを感じるオシャレな店内。

（古宏さん 82歳）

「春秋風亭（ちゅんちゅぷうてい）は中国読み。 名前は名刺では『古（いにしえ）宏（こう）』にしている。本名は古茂田計宏。出身は愛媛県松山市」



なかなかこだわりのありそうな、オーナーの古宏さん。

カレーから蕎麦まで… 種類豊富なメニュー

オーナーが作る料理は、山奥でもわざわざ食べに来たいというメニューばかり。



（客）

「チーズカレーがおいしい」



鶏ガラ、魚、さらに猪のガラを入れ、2日間かけてダシをとった特製ルーに、チーズをたっぷりと乗せて焼き上げるとろとろチーズカレー。



足助の山で捕れたという猪肉を、赤ワインに丸2日間漬け込み、1日かけて煮込むという手間暇かけた宏さん自信作の「猪肉の赤ワイン煮込み」。

本格的な洋食店なのかと思えば？



（客）

「おいしい」

「うまい」

「コレが戸隠そばだよ」



風味や喉越しがいい日本三大蕎麦で知られる、長野県の戸隠そばを使用した天ざるセットも。

「マスターが全部、自分で造った」

この料理もさることながら、お客さんを魅了しているのが…



（宏さん）

「建物を基礎から全て手づくり」

Q.誰が？

「わたしが」



（客）

「マスターが全部、自分で造った」

「通人、常識人じゃない」



なんと、このお店全てオーナー宏さんの手づくり。天井の梁、テーブル、薪ストーブの設置、立派な玄関も全て手づくり！

SNSで話題 客が絶えない人気店に

しかも、驚きなのは…



（宏さん）

「65歳から6年かけて建てた」



65歳のときに、雑木林の土地から6年間かけ、一人でこのお店を造ったという。

お客さんは皆、この木の温もりを感じる店内で、美味しい食事をしながらゆったりとした時間を過ごすのが好きで、わざわざココまで来店してくるのです。



（オーナーの息子）

「びっくりした。山奥だったから、お客が来ないと思っていた。けっこう、お客が来る。ネットで調べられるから」



山奥にありながらSNSで話題となり、常にお客さんが途絶えない。

｢料理｣｢建物｣…全て独学で

そもそもオーナーの宏さん、一体何者なのか？



（宏さん）

Q.料理の勉強は？

「していない」

Q.建築の勉強は？

「していない。プロの手助けもない。配線関係も中学時代の知識だけ」

まさかの、料理も建築も全て独学。



（宏さん）

Q.ケガしなかった？

「屋根から落ちて肩を骨折。1週間入院して、すぐに再開した」

たまたま立ち寄った豊田市に魅了され…永住決意

20歳の時に故郷の愛媛から上京し、衣料品店をオープン。その後、飲食店も経営し、15店舗まで拡大させた敏腕オーナー。

そんな宏さんが、東京から帰省する際、休憩でたまたま立ち寄った豊田の環境に惚れ込み、全てを手放し永住を決意。

（宏さん）

「豊田の町並みがいいなと。周りに家がないし、自然豊か。ココでお店をやろうと決めた」



建築の技術は、その道のプロや友人から聞きながら手探りで建てていったという。さらに料理の技術は、飲食店のオーナー時代に料理長の調理を見ながら習得。

まさかの“米”も手作り!? ｢誰でもできる。やる気があるかないか｣

（宏さん）

「お米も作っている」



なんと、お米まで手作り！米粒がしっかりとして甘味の強い「ミネアサヒ」という品種。山間地の豊かな森から得られるミネラル豊富な水で作るから、おいしいお米が育つという。

（宏さん）

「つくる気になれば、誰でもできる。やる気があるかないか」



（客）

「やる気があっても、なかなかできない」

「言葉の重みが違う」

総工費は約40万円 店主の“夢の場所”

今でもやりたい事に全力で向き合うオーナーの宏さんだが、なにやらスタッフに見せたいモノがあるらしく…



（宏さん）

「案内しますね。私の夢の場所に」



夢の場所とは何なのか？案内されたのは、お店の外…



（番組スタッフ）「あれ？お店の横に建物」

（宏さん）「去年造った、住めるように」



お店の隣に、20畳ほどの建物を1人で1年で建てたと言います。しかし、何のために？

（宏さん）

「ここで、オーベルジュ（泊まれるレストラン）をやりたい」



レストランだけでなく、宿泊施設もやりたいという大きな夢が！

（宏さん）

「ココに生えていた木で造った」

Q.総工費は？何百万？

「総額40～50万円」



なんと、立派な建物の総工費は約40万円。



（宏さん）

「100歳まで頑張る」



山奥の人気店は、オーナーの夢とこだわりが詰まった凄すぎる空間でした。