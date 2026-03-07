ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の澤本夏輝が７日、都内で初フォトエッセー「きらきらじゃない、僕の輝き方」刊行記念プレス取材に出席した。

幻冬舎とＬＤＨ ＪＡＰＡＮがタッグを組み、９か月連続でＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳのメンバーの書籍を刊行するスペシャル企画「ＧＬ―９〜ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ ＢＯＯＫＳ〜」の第１弾。今回のために撮り下ろされた写真と今まで語ることのなかった心境が綴（つづ）られた“究極の自己紹介本”に仕上がった。

自身初の書籍刊行となった澤本は「（本が）意外と重かった。実際の重さだけじゃなくて、込められた思いも重さで感じているんだと思う。幸せも感じながら同時にプレッシャーも感じる」と気を引き締めながら、語った。

タイトルは人によってはマイナスのイメージを抱えるかもしれないが、「これが僕の生き方。英語でタイトルにしたいなとも思ったんですけど、自分の人生を表現するのには、かっこつきすぎ。澤本夏輝を表現するにはぴったりなタイトル」と大満足。「ＧＬ―９」のトップバッターを任され、「本では、自分をさらけ出した。みんなも自分をさらけ出せば、ファンの心の奥により深く突き刺さるはず。僕が上げたハードルをみんな超えていってもらいたい」と“先輩”としてアドバイスした。

自己採点を問われると「１２０点。１００点は超えています」ととびっきりの笑顔。最後に、ファンへ「インタビューは皆さんの心を支えられるようなところもたくさんあると思う。私も頑張ろうとか、今、壁にぶち当たってるけど頑張ってみようって思えるような一冊になっていると思うので、そう思いながら見ていただければうれしいです」と呼びかけた。