◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国１５―５ブラジル（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）

ブラジル代表の阪神・伊藤ヴィットル通訳（３１）が６日（日本時間７日）、第６回ＷＢＣの１次ラウンドＢ組の初陣となった米国戦に「５番・遊撃」で先発出場したが、４打数ノーヒットだった。３打数無安打で迎えた９回無死一塁の場面で迎えた第４打席は、剛腕のＭ・ミラー投手と対戦し、フルカウントに持ち込んだが、最後は空振り三振に倒れた。それでも、軽快な守備を見せるなど、存在感は見せた。

祖父が日本人の日系ブラジル３世。幼少期はサッカーにも熱中したが、２人の兄の影響もあり野球を選んだ。１５歳で来日。本庄第一、共栄大、日本生命と進み、右投げ左打ちの遊撃手でドラフト候補にも名前が挙がった。２４年に通訳で阪神に入団後は第一線から退いていたが、ヤクルトのヘッドコーチを務める松元ユウイチ代表監督からの誘いを受けて代表入り。昨年３月のＷＢＣの予選はレギュラーとして４試合に出場し、打率３割８分５厘の好成績で本戦出場に大きく貢献していた。

チームは優勝候補本命の米国相手に、８回までは５対８と善戦。それでも３点ビハインドで迎えた９回には、押し出し四球などが連発し、最終的には５―１５で大敗を喫した。

◆伊藤ヴィットル １９９５年２月１６日生まれ、３１歳。ブラジル出身。１５歳で来日。本庄第一、共栄大を経て社会人野球の日本生命に入社し、遊撃手として５年間プレー。２４年に外国人選手の通訳として阪神に入団。１６、２２、２５年のＷＢＣ予選でブラジル代表入り。１７７センチ、８０キロ。右投左打。