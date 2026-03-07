【ベローナ（イタリア）＝読売取材団】障害者スポーツの祭典、第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会が６日、開幕した。

イタリアでの冬季パラ開催は２００６年トリノ大会以来２０年ぶり２度目。２月のミラノ・コルティナ五輪と同じく分散開催で、ミラノなど三つの会場群に分かれて１５日まで実施される。

開会式は６日午後８時（日本時間７日午前４時）から世界遺産にも登録されているベローナの円形闘技場で行われた。冬季パラは１９７６年の第１回大会から５０年の節目となり、過去最多５５の国・地域から選手６００人以上が出場予定で６競技７９種目で競う。日本は自国開催の９８年長野大会を除き、海外の冬季大会では過去最多となる４４選手が全６競技に参加する。

ベローナでの開会式は、翌日の朝から各会場群で試合が控えていることから、開催国イタリアを除いて各国・地域の会場参加者は選手、役員それぞれ２人までの措置が取られた。だが、長距離移動を避けて会場参加を取りやめる国・地域が相次いだ。

大役は「勝て」というメッセージ

参加者を絞った代わりに会場では各国選手団の映像が放映された。日本の旗手を務めたスノーボードの小須田潤太選手（３５）も映像で「参加」し、開会式を盛り上げた。

「大役に任命してもらったことは、『勝て』という強いメッセージだと受け止めている」。そんな覚悟でこの日を迎えた。

引っ越し業者で働いていた２１歳の時、交通事故を起こし、右脚を切断した。元々、夢や目標もなく漫然と生きていた。障害を負ってもそれほど落ち込まず、淡々と毎日を過ごした。

そんな日常が一変したきっかけは、事故から３年後に訪れた。日本の義足陸上選手で初めてパラメダリストとなった山本篤さん（４３）が講師を務めた競技用義足の体験会。軽い気持ちで参加したが、久しぶりに走って風を感じ、「すごく楽しかった」。山本さんのさっそうと走る姿にも憧れ、競技の道に進んだ。

スノーボードを始めたのは２０１８年。山本さんが国内の障害者スノーボード大会で優勝したと聞き、「目標の人がやっているなら自分もやってみよう」と挑戦した。

夏季は２１年東京大会、冬季は２２年北京大会に出場したが、表彰台に届かなかった。「本気でメダルがほしい」とスノーボード一本に絞った。体幹や筋力の強化に取り組み、義足の調整にミリ単位でこだわるようになった。

２５年の世界選手権では初優勝を果たした。今大会はスノーボードクロス、バンクドスラロームの２種目で２冠を目指す。「目標はぶらさずやりきりたい」と決意を語った。（江原桂都）