「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第３日」（７日、琉球ＧＣ＝パー７２）

通算１１アンダーの単独首位からスタートした佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝は、２日間ノーボギーという安定した予選ラウンド。そしてこの日も出だしから３ホール連続のパー。

これで２０１８年、李知姫の開幕から連続ノーボギー３８ホールを超えて、ツアー２位の記録となった。

４番パー５では３打目をフェアウエーセンターからきっちりピン下につけて、この日初めてのバーディー。その後も危なげなくパーを重ね、迎えた７番パー５をしっかりと２パットでパー。ここで４３ホール連続ノーボギーとなり、具玉姫が持つ１９９９年のツアー記録に並んだ。

そして８番パー３。ティーショットはグリーン左のバンカーへ。これをピン上１メートルあまりに寄せて、パーパットを真ん中から沈めた。４４ホール、ボギーフリー。続く９番パー４では右手前ラフからのアプローチを寄せきれず、手前６メートルからのパーパットを外して“今年初ボギー”。しかし昨年の年間女王の新たな金字塔が輝きを失うことはない。