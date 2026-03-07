お笑いコンビ、さらば青春の光の東ブクロ（40）が5日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時21分）に出演。不祥事で謹慎していた芸人に飲みに誘われ、断っていたことを明かした。

番組の企画は「同期集結SP」で、デビュー20周年を迎えた見取り図と同期のさらば青春の光、ジャングルポケット、ランジャタイが出演した。

ジャングルポケットの太田博久は「その辺掘るとしゃべれない話だらけにはなるんだけど…」とデビューからこれまでの道のりについて、話しにくい様子をみせ、見取り図の盛山晋太郎から「バーム？」と、元メンバーの斉藤慎二のネタをイジられていた。

ランジャタイの国崎和也は「それこそ、（伊藤が）バームと会ってたのよ。謹慎中にバアムと会って、バアムが今まで何があったかを伊藤に落語でやってくれた」と謹慎中に伊藤と“バーム”が接触していたことを明かした。

伊藤は「上下も完璧に…でっかい声で」とそのときの状況を説明した。

東ブクロは「その2人で飲んでるときに、斉藤から連絡来て、来おへん？ってきたんやけど、そのカテゴリには入れんといてくれ。まだ行きたくない」と明かすと、相方の森田哲矢は「お前さぁ…落語見に行けよ」とツッコまれた。