W杯に間に合うのか…… C・ロナウドはチームを離れてスペインで治療へ 「予想以上に深刻な負傷であることが判明した」
アル・ナスルでプレイするポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドの負傷は思った以上に重傷だったようだ。
2月28日に行われたサウジ・プロフェッショナルリーグ第24節のアル・フェイハ戦にスタメン出場したロナウドは81分に足を引きずりながら交代し、不安な声があがっていたが、その後ハムストリングを負傷したことを公表していた。
そんななか、ロナウドの負傷は予想以上に深刻だったようで、チームを離れてスペインで治療を受ける予定だと指揮官のジョルジェ・ジェズスが明かした。
今シーズンもここまで公式戦26試合で22ゴール4アシストを記録しているロナウドの離脱はアル・ナスルにとって痛手だが、同時に夏にW杯を控えるポルトガル代表にとっても心配の種となるだろう。
ポルトガルはW杯へ向けた準備として3月下旬からメキシコ代表、アメリカ代表との親善試合を控えているが、ロナウドの招集は厳しいだろうと同メディアは考えている。
今回のW杯が集大成になるとも言われているロナウドは現在41歳。今回の負傷を完全に治し、無事にベストコンディションで大会を迎えられるのか。