アニメ『おでかけ子ザメ』シーズン2が、4月12日よりテレ東系6局ネット「アニもり！」内にて毎週日曜7時から放送、作品公式YouTube チャンネルにて配信開始されることが決定。あわせてメインPVが公開され新キャストとして高橋花林の出演が発表された。

参考：花澤香菜、潘めぐみ、久野美咲が登壇 『おでかけ子ザメ』子ザメ語などの誕生秘話を明かす

SNSに投稿された漫画を原作にアニメ化された本作。2024年8月1日に配信開始され、2025年8月には劇場版『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』が公開された。

新キャラクターのきつねちゃん役を高橋が担当することが決定。公開されたメインPVでは、きつねちゃん、そして『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』に引き続き、モヒカンあにきが配信アニメにも登場することが明らかに。映像では、八魚町に帰ってきた子ザメちゃんたちの新たな冒険の様子が描かれており、映画から続投するドーベルさんやモヒカンあにきが子ザメちゃんたちに鍋を振る舞うシーンなどが確認できる。

また、3月28日、29日に開催されるAnime Japan 2026では、KADOKAWAブース内で『おでかけ子ザメ』のグリーティングイベントを開催。ステージイベントおよびグリーティング来場者にはオリジナルフラッグがプレゼントされる予定で、当日はサプライズも用意されているという。

あわせて、きつねちゃん役の高橋をはじめ、メインキャラクターを演じる花澤香菜、潘めぐみ、久野美咲からコメントも到着した。

■コメント・高橋花林（きつねちゃん役）アニメ『おでかけ子ザメ』シーズン2決定おめでとうございます！シーズン 2 できつねちゃん役を演じさせていただきます高橋花林です。きつねちゃんと一緒に、ほっこり心があたたかくなる子ザメちゃんの世界に参加することができてとても嬉しいです。明るい時もちょっぴり元気が出ない時もアニメ『おでかけ子ザメ』をみて癒されてほしいなと思います。子ザメちゃんたちの新たなおでかけを私も楽しみにしています！

・花澤香菜（子ザメちゃん役）この癒しのアニメが永遠に続いてくれないかなぁと思っていたので、シーズン2の決定がとっっっても嬉 しいです！！！映画を経てお友達も増えて、ますます賑やかになりそうな子ザメちゃんの日常を、ぜひ楽しみにしていて ください♪

・潘めぐみ（あんこうちゃん役）あの日のとかいへのおでかけから、子ザメちゃんたちの愛おしい日常が続いているのを感じられるシーズン2。ありがたいことに、あんこうちゃんもお邪魔させて頂いております。子ザメちゃんたちを愛し支えてこられた皆さんの想いがつないだシーズン2だと思いますので、今期のおでかけも、うんと楽しんでいただけますように。

・久野美咲（うさめちゃん役）うさめちゃんを演じさせていただきます、久野美咲です。またうさめちゃんを演じられることになり、とっても嬉しいです！これから子ザメちゃん達と、どのように関わっていくのか、私もワクワクしています。色々な表情のうさめちゃんに出会えたらいいなぁと思います。皆さまも、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです！ よろしくお願いいたします♪（文＝リアルサウンド編集部）