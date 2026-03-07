テレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」（土曜・午前１１時半）は７日、侍ジャパンが６日に東京ドームで行われた第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド初戦の台湾戦（東京ドーム）で１３―０の７回コールドと快勝発進したことを報じた。

試合では「１番・指名打者」でスタメン出場したドジャース・大谷翔平投手（３１）が、２回に先制の満塁本塁打を放つなど、４打数３安打５打点の大暴れ。投手陣も先発の山本由伸（ドジャース）から計５投手の１安打完封リレーだった。

番組では牧秀悟内野手（ＤｅＮＡ）が台湾戦前の円陣で声だしを務めたことも紹介し、試合後の球場内通路でのインタビュー模様を映像で紹介。牧が「翔平さんがホームランを打ってから球場の雰囲気が変わりましたし、（大谷と）前回よりも仲良くさせてもらっているので…」と話している最中に当の大谷が背後を通過。驚いた様子の牧と笑顔でアイコンタクトした様子を伝えた。

これにコメンテーターのタレント・小坂大魔王は「あのタイミングで大谷選手が通って良かったですね。名シーンでしたね！」と拍手。解説としてスタジオ出演した元メジャーリーガーの岩村明憲氏が「完全に憧れていましたね！」と言うと、スタジオに大きな笑い声が響いた。