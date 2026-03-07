新幹線の“指定席”で移動中、デッキで「立ち乗りする親子」を目撃！ 夫に“席を譲ろうか”と相談したら「こっちは追加でお金払ってるしルール違反」とのこと…指定席は譲ったらダメなんですか？

そもそも乗車後に指定席を譲ることはできない

東海旅客鉄道株式会社（JR東海）の旅客営業規則の第174条に、「急行券が無効になる」場合が記載されており、その中に「（4）使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき」とあります。

乗車後に「指定席を譲ってほしい・交換してほしい」と頼むのはもちろん、既に購入した急行券を譲渡・交換することは規則に違反することになります。掲題のように善意で譲りたいと思っても、NG行為に当てはまります。

何より掲題の夫婦は座席指定料金を払っており、座れる権利と快適性の対価を得ています。指定席の価格は時期により異なり、シーズンによっては自由席より1000円以上高い料金を支払う場合もあります。

JR東海の指定席特急料金は、区間ごとに決まっており、加えて繁閑に応じたシーズン別の料金を導入しています。閑散期は「通常料金－200円」、繁忙期は「通常料金+200円」、最繁忙期は「通常料金+400円」となります。



席が空いていれば乗車後に指定席特急券を買うことも可能

自由席を購入したあとで、「やっぱり指定席に変更したい」という場合はどうなるでしょうか。JR東海の旅客営業規則の第57条の5「急行券の特殊発売」で示されています。

特定の列車では、「払い戻しを請求しないことを条件に、乗車後の車内で指定席特急券を発売する」としています。空席があれば、乗車後に指定席特急券を購入できる可能性があります。



指定席を譲りたい場合は乗務員に相談を

席を譲りたい場合は、直接話しかけるのではなく乗務員に相談するのが適切といえます。しかし、席を譲った・譲られたことで、以下のようなトラブルや手間が発生する可能性があります。



・席の交換を求められて応じたら、「窓側→3人席の真ん中」など結果的に悪い席に座ることになった

・知らない人から譲り受けた席に座っていたら、本来の切符を持った人が戻ってきた

・無理な席の移動で、通路をふさいだり、通路に立つ人が増えたりして車内移動の妨げになる

・荷物棚や足元の荷物を別の場所に移動させなければならないため、手間やリスクが生じる

特に混雑するゴールデンウイークやお盆などの期間や、長距離移動の際にはトラブルになりやすいため、安易に席の譲渡・交換をしないようにしましょう。



まとめ

指定席や急行券について、「譲るかどうかの判断は個人の自由」と誤った認識をしている人もいるのではないでしょうか。新幹線や特急列車の指定席を、譲る・譲ってもらう場面は、親切心から生まれる行動かもしれませんが、それでもルールや運賃の違いからトラブルに発展することもあるため、規則に沿った行動を取りましょう。



出典

東海旅客鉄道株式会社

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー