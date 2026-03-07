千葉県競馬組合は、3月11日（水）に行われるダイオライト記念（Jpn2）の選定馬について下記の通り発表した。

●第71回ダイオライト記念（Jpn2）

施行日：3月11日（水）

施行場：船橋競馬場

距離：2400m

出走資格：サラブレッド系 4歳以上

1着賞金：4500万円

●JRA所属馬

カズタンジャー（牡5・栗東・新谷功一）川田将雅

ジャスパーロブスト（せん5・栗東・森秀行）丸山元気

デルマソトガケ（牡6・栗東・須貝尚介）横山和生

ナルカミ（牡4・美浦・田中博康）戸崎圭太

元JRA馬セラフィックコールなど

●地方所属馬

オディロン（牡7・兵庫・森澤友貴）吉村智洋

グランデマーレ（牡9・船橋・山本学）騎手未定

グリューヴルム（牡7・川崎・内田勝義）騎手未定

グロリアムンディ（牡8・船橋・川島正一）騎手未定

サクラトップキッド（牡5・岩手・伊藤和忍）高橋悠里

セラフィックコール（牡6・川崎・内田勝義）吉原寛人

ナイトオブファイア（牡4・大井・渡邉和雄）石川倭

ビヨンドザファザー（牡7・大井・藤田輝信）騎手未定

ライラボンド（牡7・船橋・新井清重）騎手未定

レベルフォー（牡10・船橋・矢野義幸）騎手未定