秋野暢子「ダイエット中の婿さんからのリクエスト」ヘルシー手料理3品公開「栄養満点」「彩りが綺麗」
【モデルプレス＝2026/03/07】女優の秋野暢子が3月6日、自身のInstagramを更新。ダイエット中の娘婿への手料理を投稿した。
【写真】69歳大物女優、あっさり炒め物に納豆丼…「彩りが綺麗」ヘルシー手料理
秋野は「ダイエット中の婿さんからのリクエストで、今夜はオカズ少なめです」とつづり「マグロと納豆丼」「ほうれん草と豚肉と卵とキクラゲのあっさり炒め物」「婿さんが好きな豚汁」の3品を投稿。栄養バランスの整ったダイエット用の食事を披露している。
この投稿には「栄養満点」「どれも美味しそう」「彩りが綺麗」「こんな豪華な食事食べたい」「これならダイエットも頑張れそう」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆秋野暢子、娘婿リクエストのダイエット飯公開
◆秋野暢子の投稿が話題
