【WBC順位表】アメリカは開幕戦ブラジルに勝利 キューバはNPB勢活躍 プエルトリコ＆メキシコ＆ベネズエラ＆ドミニカ共和国も白星スタート
20チームが4つのプールに分かれるワールドベースボールクラシック（WBC）1次ラウンド。各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出。現地6日、各プールで試合が行われました。
プールAのキューバは日本のプロ野球で活躍する選手たちが活躍。昨季パ・リーグMVPの先発リバン・モイネロ投手（ソフトバンク）が3回2/3を4奪三振での無失点。9回には昨季セ・リーグ最多セーブのライデル・マルティネス投手（巨人）がリードを守り切り3−1で勝利。プエルトリコは5−0でコロンビアを完封勝利。9回には守護神のエドウィン・ディアス投手（ドジャース）がゲームをしめくくっています。
プールBでは優勝候補のアメリカがブラジルと対戦。アメリカはアーロン・ジャッジ選手（ヤンキース）の先制2ランホームランなどで5回までに7−1とリード。その後一時ブラジルに点差を縮められるものの、終盤に突き放し15−5で勝利しました。前回大会ベスト4のメキシコは1−1で迎えた8回にジョナサン・アランダ選手（レイズ）が勝ち越し３ランホームラン。終盤にイギリスを突き放し白星スタートを手にしています。
プールDのベネズエラは、ハビアー・サノーハ選手（マーリンズ）の勝ち越しホームランなどでオランダに勝利。ドミニカ共和国は、終盤に打線がつながり、14安打で12得点を奪いニカラグアを下しています。
初戦チャイニーズ・タイペイ戦を大谷翔平選手の先制満塁ホームランなどで大勝した日本は、7日に韓国と対戦。共に1勝0敗で迎える2戦目、準々決勝進出に向けて重要な一戦となります。
【現地6日試合結果】
＜プールA＞
キューバ 3−1 パナマ
プエルトリコ 5−0 コロンビア
＜プールB＞
メキシコ 8−2 イギリス
アメリカ 15−5 ブラジル
＜プールC＞
オーストラリア 5−1 チェコ
日本 13−0 チャイニーズ・タイペイ
＜プールD＞
ベネズエラ 6−2 オランダ
ドミニカ共和国 12−3 ニカラグア
【現地7日カード日程】
＜プールA＞
カナダ − コロンビア
プエルトリコ − パナマ
＜プールB＞
イタリア − ブラジル
アメリカ − イギリス
＜プールC＞
チャイニーズ・タイペイ − チェコ
日本 − 韓国
＜プールD＞
オランダ − ニカラグア
ベネズエラ − イスラエル
＜1次ラウンド＞
6日 ○ 13−0チャイニーズ・タイペイ
7日 韓国
8日 オーストラリア
10日 チェコ