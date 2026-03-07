20チームが4つのプールに分かれるワールドベースボールクラシック（WBC）1次ラウンド。各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出。現地6日、各プールで試合が行われました。

プールAのキューバは日本のプロ野球で活躍する選手たちが活躍。昨季パ・リーグMVPの先発リバン・モイネロ投手（ソフトバンク）が3回2/3を4奪三振での無失点。9回には昨季セ・リーグ最多セーブのライデル・マルティネス投手（巨人）がリードを守り切り3−1で勝利。プエルトリコは5−0でコロンビアを完封勝利。9回には守護神のエドウィン・ディアス投手（ドジャース）がゲームをしめくくっています。

プールBでは優勝候補のアメリカがブラジルと対戦。アメリカはアーロン・ジャッジ選手（ヤンキース）の先制2ランホームランなどで5回までに7−1とリード。その後一時ブラジルに点差を縮められるものの、終盤に突き放し15−5で勝利しました。前回大会ベスト4のメキシコは1−1で迎えた8回にジョナサン・アランダ選手（レイズ）が勝ち越し３ランホームラン。終盤にイギリスを突き放し白星スタートを手にしています。

プールDのベネズエラは、ハビアー・サノーハ選手（マーリンズ）の勝ち越しホームランなどでオランダに勝利。ドミニカ共和国は、終盤に打線がつながり、14安打で12得点を奪いニカラグアを下しています。

初戦チャイニーズ・タイペイ戦を大谷翔平選手の先制満塁ホームランなどで大勝した日本は、7日に韓国と対戦。共に1勝0敗で迎える2戦目、準々決勝進出に向けて重要な一戦となります。

【現地6日試合結果】

＜プールA＞

キューバ 3−1 パナマ

プエルトリコ 5−0 コロンビア

＜プールB＞

メキシコ 8−2 イギリス

アメリカ 15−5 ブラジル

＜プールC＞

オーストラリア 5−1 チェコ

日本 13−0 チャイニーズ・タイペイ

＜プールD＞

ベネズエラ 6−2 オランダ

ドミニカ共和国 12−3 ニカラグア

【現地7日カード日程】

＜プールA＞

カナダ − コロンビア

プエルトリコ − パナマ

＜プールB＞

イタリア − ブラジル

アメリカ − イギリス

＜プールC＞

チャイニーズ・タイペイ − チェコ

日本 − 韓国

＜プールD＞

オランダ − ニカラグア

ベネズエラ − イスラエル

【日本の日程】＜1次ラウンド＞6日 ○ 13−0チャイニーズ・タイペイ7日 韓国8日 オーストラリア10日 チェコ