ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が６日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。

この日は、フットボールアワー・後藤輝基をゲストに東京・浅草のグルメを満喫した。

道中、有田は、若手時代の後藤やフットボールアワーの印象について述懐。

「最初、一緒に仕事したのも相当、前よね？もう（Ｍ−１の）３代目チャンピオンでしょ？もう２３年前…」と、後藤と岩尾望で組んだフットボールアワーが台頭した時期を振り返った。後藤は「僕らが出てないときに、もう出てはった方ですから」と有田へのリスペクトを明かした。

有田は「もう、その、２００３年のチャンピオンになってから東京とかにも出てきてたでしょ？そのぐらいから共演してるんで２０年ぐらい？いや、覚えてるのよね…。コンビで一緒に飲みに行ったんだよ」と出会った当初を回想。

「フットボールアワーがいて、俺もいて、スタッフもいて…。（フットボールアワーの）印象とかを聞かれて『俺、マジで後藤は本当にやりやすい』って。『ちゃんとした情報とか真面目なことを堂々と言える人だからボケやすいのよ』って」と絶賛したことを振り返った。

有田は、つづけて「『なぁ？岩尾、ボケやすいよな？』みたいなことを言ったら。岩尾が『まぁ…』みたいになって。どうしたのかなと思ったら、後藤が急に『コイツあかんのですわ！コイツは、もうクズですから！コイツ、ボケへんのですよ！』って岩尾のことを…」と苦笑した。

さらに「（後藤が）『俺はマトモなこともちゃんと言う。ツッコミもする。コイツよりも俺の方がボケが先に浮かんでますから！お前、全然あかんねん！』って…。もう、怖っ！この男…と思って。とがりまくってたよ…」と笑わせた。

後藤は「いや、でも思い出しました…。当時、もう、一番、仲悪い時期…。東京に来て、いろいろ仕事するけど、こうやって、付いてきてくれるやろと思って、パッと横を見たらもうやる気なくしてるとか。４時間特番で一言もしゃべらないとか…」と当時の岩尾への不満を振り返りながら懐かしそうに爆笑していた。