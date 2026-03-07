【ワシントン＝池田慶太、阿部真司】米国のトランプ大統領は６日、対イラン軍事作戦に関し、イランの軍事力を完全に破壊するまで戦闘を続ける可能性があるとの見解を示した。

当面はイランとの停戦協議に応じない考えを示唆するものだ。米ニュースサイト・アクシオスなどのインタビューで語った。

これに先立ち、自身のＳＮＳでは、イランとの合意は「無条件降伏以外あり得ない」と投稿した。アクシオスのインタビューでは無条件降伏の意味を問われ、イランを「もはや戦えなくなる状態」に追い込むことだと説明した。

キャロライン・レビット大統領報道官は６日、記者団に、イランが米国にとって脅威ではないと判断した時にトランプ政権はイランを「無条件降伏」状態とみなすと述べた。レビット氏は「作戦は４〜６週間で完了する」と説明し、「順調に進んでいる」と語った。

トランプ氏はＣＮＮに、「イランは１週間前とは違う国だ。今や完全に無力化されている」と述べ、軍事作戦の成果をアピールした。米国やイスラエルに対して「公平」である限り、イランに民主化を求めず、宗教指導者を頂点とする今の権力体制を容認する考えも示した。

米中央軍は６日、作戦開始からこれまでに、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の司令部やミサイル施設など３０００か所以上の標的を攻撃したと発表した。イラン軍の艦艇については、４３隻を破壊したり、損害を与えたりしたとした。