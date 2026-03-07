タレントの石原良純が７日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。独特過ぎる石原家流の子育てについて語った。

良純は２００２年に医師の女性と結婚し、現在大学生の一男一女の父親だ。藤本美貴から「進路の相談とかされたりするんですか？」と問われると、「全く何にも話したことない。全部奥さん任せ」と即答した。

「そこに『何でこっちなんだよ？』みたいなことは？」と驚く藤本に、「『（夫人から）あんた、何を知ってるの？』って言われちゃう」と良純。さらに「『お父さんに言ってみなさい』みたいな？」と藤本が質問。良純は「言ったって、（子どもから）『パパ分かんないでしょ？』『うん、わかんない』。だって俺、受験してない、就活してないから。ウチの奥さんは偉いよ、そういうことはホントに。ほぼほぼ家のことは全部だな。全部俺が間違ってるから分かりやすい。全部間違ってると思うと、いさかいが起きない」と達観したように話した。

子どもを叱ったことはないかと問われると、「だから、俺が怒られたことないから怒ったこともない」と即答し、藤本は「えーーーっ」。

今度は庄司智春が「お父様に怒られたことないんですか？」と、元東京都知事の父・石原慎太郎さんから叱られた経験について尋ねると、「だって（家に）いなかったし」と即答。さらに子どものころの石原家の子育てについても「何もない！」と話した。

庄司が「良純さん的に理想の教育みたいなのはあるんですか？」と重ねて聞いたが、良純は「俺に教育の概念はないって言ってるじゃないかよ！」とピシャリ。続けて「ウチの父親は、子どもに同じ感動をしてほしかった。感動を分かち合える人間をつくるのは彼の教育だった」と慎太郎さんの教育方針を披露。「すごく自己的で。子どもがどうとかじゃない。『あー、夕日がきれいだな』とか。『海、気持ちいいよな〜』とか、自分と同じ感動を得る人間を作りたかったんだっていう」と明かした。

藤本が「それは直接言われたんじゃなく？」と問うと、「直接言われたのは『子育てに興味がなかった』っつって言ったんだよ、うちの親は」と告白して、２人の笑いを誘っていた。