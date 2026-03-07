【ひらがなクイズ】あなたの語彙力をフル活用！ 共通する2文字の正体を見破れるか？ 1分勝負！
空欄に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、少し落ち着いたトーンの言葉が集まりました。漢字を思い浮かべながら考えると、意外なほどすんなりと答えが見つかるかもしれません。
う□□け
ちょう□□
□□らん
けん□□
ヒント：国家権力が出版物などを事前にチェックして、許可／不許可などを出すことをなんという？
▼解説
それぞれの言葉に「えつ」を入れると、次のようになります。
うえつけ（植え付け）
ちょうえつ（超越）
えつらん（閲覧）
けんえつ（検閲）
「閲覧」や「検閲」に使われる「閲（えつ）」という字や、「超越」の「越（えつ）」など、同じ読みを持つ漢字がヒントになっていました。
「うえつけ（植え付け）」は、唯一訓読みが混じる言葉でしたが、スムーズにつながったでしょうか？ 複数の言葉を比較して、共通の響きを探り当てるのは脳にとって良い刺激になるでしょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
