1次ラウンド プールB

● ブラジル 5−15 米国 ○

＜現地時間3月6日 ダイキン・パーク＞

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表がブラジル代表との1次ラウンド初戦に快勝。主将のアーロン・ジャッジ外野手（33）が代表初打席で先制本塁打を放った。

西武の右腕ボー・タカハシに対する1回表、一死二塁の好機でジャッジが第1打席を迎えると、カウント3-0からど真ん中に入ったスイーパーを強振。打球速度106.3マイル（約171.1キロ）、飛距離403フィート（約123メートル）の豪快な一発を左中間スタンドに叩き込み、貴重な先制点を挙げた。

先発マウンドに上がったローガン・ウェブは1回裏の先頭打者ラミレスに1号ソロを浴びたが、以降打者12人をパーフェクトに打ち取り、4回52球1失点で降板。2点リードの5回表には9番ブライス・トゥラングが満塁走者一掃の適時二塁打を放つなど4点を追加した。

終盤にはブラジル打線の反撃を受けながらも、9回表に2番ブライス・ハーパー、7番ロマン・アンソニーの適時打など一挙7得点でダメ押し。制球に苦しむ相手投手陣を攻め立て、10安打・19四死球と打線が繋がりを見せた。

同じく初戦を迎えたドミニカ共和国もニカラグアを12対3で下し、日本時間6日には前回王者の侍ジャパンが台湾相手に13対0のコールド勝ち。優勝経験のある3チームが順調に初白星を挙げた。