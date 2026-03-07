米国代表がWBC初戦を迎えた

■米国 15ー5 ブラジル（日本時間7日・ヒューストン）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国代表は6日（日本時間7日）、1次ラウンドの初戦でブラジルと対戦し、15-5で勝利した。初回に主将のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が先制2ラン。中盤にはまさかの追撃を受けたが、相手投手陣の制球難もあり、最終的には大差をつけての勝利を飾った。

WBC初出場となったジャッジは、初回1死二塁で、ブラジル代表の西武右腕ボー・タカハシのスイーパーを振り抜いた。打球速度106.3マイル（約171.1キロ）、飛距離405フィート（約123.4メートル）、角度25度の一発だった。

3-1で迎えた5回に5四死球というブラジル投手陣の制球難に、トゥラング（ブルワーズ）の二塁打が絡んで一気に4点を加えて突き放した。このまま米国ペースで逃げ切るかと思われたが、7回には右腕のワカ（ロイヤルズ）がラミレスに2ランを浴びるなど3失点で7-4まで迫られた。

米国は8回に1点を奪うも、直後にスパイアー（マリナーズ）が再びラミレスにソロを浴びた。3点差のまま9回に突入したが、選手層に勝る米国は7点を追加。ブラジルの17四球2死球という制球難もあっての“大勝スタート”だった。（Full-Count編集部）