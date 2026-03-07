すとぷりらSTPRファミリーが横浜をジャック Kアリーナライブに合わせ横浜市と連携「STPR Family×Yokohama」開催

2.5次元アイドルグループ「すとぷり」らの所属事務所STPRは6日、横浜市及び公益財団法人横浜市観光協会と連携して、13日から29日までの期間で、横浜の街全体を舞台としたコラボイベント「STPR Family×Yokohama」を実施することを発表した。

同イベントは、Kアリーナ横浜で開催するすとぷりら全５グループ「STPR ファミリー」の大型ライブフェス「STPR Family Festival!!」や、各グループのワンマンライブ、握手＆ハイタッチ会の開催に合わせて展開する街回遊型コラボイベントだ。横浜市内各所にフォトスポットが設置されて、観光周遊バス「あかいくつ」のコラボバス運行、デジタルスタンプラリー、みなとみらい駅のコラボ改札など、横浜の街を巡りながら楽しめる多彩な連動企画となるという。

さらに、9日からは横浜市内各所でのOOH（屋外広告）掲示も実施。街全体でSTPRファミリーの世界観を楽しめる、まさに“横浜ジャック”だ。

神奈川県出身のメンバーたちも大喜び。すとぷりのさとみは「地元が神奈川県で、もちろん横浜にもよく遊びに行ってたから、夢みたいっす！ 大人になった今は、野毛って町でしっぽり飲むのが好きです!!!」とコメント。AMPTAKxCOLORSのまぜ太は「オレのおすすめコラボは“あかいくつバス”です！ 限定でオレ様の声も聞けるとか!?」と言い、めておらの心音も「街並みもごはんも最高だし、今からワクワク止まらない」と期待に胸を膨らませている。