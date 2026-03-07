歌手の和田アキ子（75）が7日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。テレビ東京の楽屋に思わぬ人物があいさつに来てくれたと喜ぶ場面があった。

「今週は私病院ばっかりで、右目の病院行ったりとか、あとリウマチの病院行ったり」と近況を明かしつつ、「そんな中、水曜日にテレ東の番組『よじごじdays』（に出演した）」とテレビ東京の「よじごじdays」（月〜金曜後3・55）にゲスト出演したことに触れた。

「楽屋に行ったら、楽屋のドアが開いていて、そうしたら池上彰さんって書いてあったんですよ」と和田。「池上彰さん、本当に大好きで、前に番組で2、3回ご一緒した時に凄い分かりやすかったの、分からないことが。あの人、本当によくご存じじゃない？いろんなこと」と博識であるとし、「そんなにお若くはないと思うんだけど、海外にロケにも行かれて、英語でしゃべってらっしゃる。凄いなと」と話した。

そんな空いている池上氏の楽屋の近くが和田の楽屋だったといい、あまり広くない楽屋だったため、空けておいたという。

そんな中、「大きな声で“トントン、アッコさんいいですか？”って。“どうぞ”と言ったら池上彰さんが立ってらして“お久しぶりでございます。お元気でしたか？”って。分かります？池上彰さんですよ。私、先輩にはあいさつ行きますけど、先輩から来ていただいて」と感激しきり。

「いや〜ほんとに。池上彰さんって、聞いたところによるとやっぱり好き嫌いもある、いろんな意味でね。（あいさつに来てくれた時は）どんな時でも立ってあいさつするけど、これからはもっとちゃんと自分より後輩が来てもちゃんとあいさつすると、私を初めて見た人はきっと大喜びしてくれると。優しく接してくれたと思えば。池上さんにまた教えられた」と感謝した。