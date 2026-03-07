◇第6回WBC1次ラウンドC組 台湾ーチェコ（2026年3月7日 東京D）

24年プレミア12王者・台湾が“背水の陣”でチェコと激突。4回に2度目のダブルスチールでチェンスメークすると、4番チャン・ユーチェンの中前適時打で2点追加した。

台湾は6日に日本と対戦。大谷翔平（ドジャース）に満塁弾を浴びるなど0―13のコールド負けを喫して2連敗となった。

日本戦から一夜。デーゲームのため台湾チアたちも早朝から移動していた姿をSNSで投稿していた。

台湾チアの応援に応えるように台湾代表は初回からチャンスメークした。先頭のチェン・ツーがセーフティバントで出塁した。その後、1死一、二塁からダブルスチールを敢行。相手のミスの間に先制に成功。今大会初得点となった。さらに4番のチャン・ユーチェンの右前適時打で初回から2点を先制した。

2―0の2回2死満塁でフェアチャイルドがチェコの先発ノヴァークが投じた初球のチェンジアップをはじき返すと、打球を左中間席に叩き込む満塁ホームランを放った。

6―0の4回には2死一、二塁から2度目のダブルスチールに成功。チャンスが広がると4番ユーチェンの中前適時打で2点追加してリードを広げた。台湾チアたちは歓喜した。