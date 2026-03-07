歌手和田アキ子（75）が7日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。今月29日に最終回となるTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に向けて密着取材を受けていることを語った。

番組冒頭でアシスタント垣花正が「アッコさん、今日はスタジオの雰囲気がちょっと違いますね」と切り出して「というのはですね、日本テレビさんで毎週日曜午後10時から放送の『おしゃれクリップ』という番組がありますね。こちらにアッコさんが特集、出演されるということで、密着（する撮影クルーが）がついております」と説明した。

和田が「なんとね、『アッコにおまかせ！』が今月29日に終わるんです。だから明日入れて4日。で、今追いかけていて、このあと美容院行くんですけど、そこにもついてくるみたいで…いらっしゃるんじゃなくて、ついてくるみたいで」と話した。

さらに和田は「すごいのは『アッコにおまかせ！』が終わって、その日にオンエアしてくださる」と語った。垣花が「その日の夜、おおおお〜」と強調するように繰り返した。和田が「これはね、終わって私がどんな気持ちとかね。始まる前の気持ちとか、それは私が一般視聴者だったら、見てみたいですよね」と語った。垣花が「見てみたいですね。だって、40年の『おまかせ！』を走り切った後、その瞬間も撮っているわけでしょ？」と尋ねた。

和田は「（マネジャーの）Mなんかは『僕、泣くかも』って。何で泣くの？私は泣かないような気がする。とにかく無事に終わりたいから」と話した。

そして和田は「だって、（『アッコにおかませ！』が）日曜日に終わったあとで他局が放送するわけだからね」と40年続いた番組の最終回について思いを語った。