ÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¤È°é»ù¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢°é»ù¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡ÛÁÐ»Ò¤Î°é»ùÆüµ¤Ï¡Ö¼ê½ñ¤ÇÉ¡×¡Ö¤¢¤È¤Ç¤«¤¿¤Á¤Ë»Ä¤ë¤«¤éÎÉ¤¤¤è¡Á¡×¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¶¦´¶¡ÖÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë°é»ù¥Î¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Á´¤Æ¼ê¤Ç½ñ¤¹þ¤à·Á¤Î¥Î¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿§Ê¬¤±¤Ç°õºþ¤µ¤ì¤¿Íó¤Ë¼øÆý¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë»þ¹ï¡¦²ó¿ô¡¦ÎÌ¤Ê¤É¤¬µÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢È÷¹ÍÍó¤Ë¤ÏÎ¥Æý¿©¤äÝôÍá¡¢ÈéÉæ¤Î¥±¥¢¤ä¿²ÊÖ¤ê¤Ê¤ÉºÙÂçÏ³¤é¤µ¤º¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¼ê½ñ¤¤ÎÊ¸»ú¤ÇµÏ¿¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï¡Ö»õ¤¬¤Ï¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥á¥â¡£ÆüÉÕ¤Ëà²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«á¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤È¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯»×¤¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¤µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁÐ»Ò¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤ê°é¤Æ¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²æ¤¬²È¤Ï¼ê½ñ¤ÇÉ¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î°é»ù¥Î¡¼¥È¤âÎÉ¤¯¸«¤ì¤Ð¡¢Ê£¿ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÉ®À×¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤½¤Î¤È¤¡¢Ã´Åö¤·¤¿¿Í¤äµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¿Í¤¬½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢³§¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÁÐ»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¼ê½ñ¤¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÈ¤«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¹½÷¤ÈÇ¯»Ò¤ÎÄ¹ÃË¼¡ÃË¤Î3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤µ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢·Ð¸³ÃÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
