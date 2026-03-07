「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は６日、台湾との初戦に臨んだ。

岩手県盛岡市のイオンモール盛岡南ではパブリックビューイング（ＰＶ）が開かれ、市民らは県ゆかりの選手たちの活躍に沸き立った。

特設会場の大型モニターの前には約７０人が集まり、黒と白のスティックバルーンを打ち鳴らして応援した。

二回、満塁の好機で大谷翔平（３１）の放った打球がスタンドに飛び込むと歓声が上がり、周囲の人と互いにハイタッチをするなど喜びを爆発させた。その後も、選手が適時打を放つたびに大きな拍手がわき起こった。

会社の同僚３人で訪れた同市の会社員（２１）は「岩手ゆかりの選手３人に注目している。野球といえば日本と言われるほどの圧倒的な活躍を見せてほしい」と話し、同市の男性（７２）は「前回大会の優勝は歴史的だった。厳しい戦いになると思うが、大谷選手たちの打線に期待したい」と熱い視線を送った。

侍ジャパンは７日に韓国と対戦する。イオンモール盛岡南では、代表の試合が行われる７、８の両日と１０日にもＰＶを開催予定。

大谷翔平の活躍、パネルで

大谷翔平選手（３１）の昨年の活躍を振り返る報道パネル展が、奥州市水沢のまちなか交流館で開かれている。

市と「大谷翔平選手ふるさと応援団」が主催。５日に始まったワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）や、今月末に開幕する米大リーグを盛り上げようと企画した。

会場には、日本で行われたメジャー開幕戦で２安打を放ったことや、メジャーで日本人初の４試合連続本塁打を記録したことなどを伝える新聞記事や写真のパネル約４０点を展示。このほか、記録などにまつわる全９問のクイズも用意されている。市生涯学習スポーツ課の担当者は「幅広い方々に、大谷選手の活躍を振り返ってもらいたい」と話している。

２９日まで。午前９時〜午後８時。入場無料。