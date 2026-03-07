◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB アメリカ 15-5 ブラジル(日本時間7日、ダイキン・パーク)

アメリカがWBC初戦を白星で飾りました。

ブラジルとの1戦は初回にアメリカ主将のアーロン・ジャッジ選手が1アウト2塁の場面で、打者有利の3ボールからの4球目、甘く入ったスイープを振りぬき、スタンドへ運びました。打球速度106.3マイル（約171キロ）、飛距離405フィート（約123メートル）を記録。ジャッジ選手の1打で2点先制しました。

先発のローガン・ウェブ選手も先頭打者に本塁打を打たれるもその後は走者を許さず6奪三振と圧巻の投球で4回まで投げきりました。

5回にはバイロン・バクストン選手が腹部と右ひじ付近に死球を受け騒然とする場面もありましたが、ブライス・トゥラング選手が満塁から走者一掃の2塁打を放ち、一挙4得点で7-1でリードを広げました。

7回にマイケル・ワカ投手がブラジル打線につかまりヴィクター・マスカイ選手にレフトスタンドへ運ばれるなどで3点を奪われますが、アメリカ打線は8回と9回にローマン・アンソニー選手が、9回にブライス・ハーパー選手が追加点。さらにブラジル投手陣が四球を連発し、10安打15得点でアメリカが初戦を制しました。