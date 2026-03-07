FANTASTICS澤本夏輝「1番きらきらしたメンバーは？」に即答 出会った14年前からの本音「車に反射する自分見て決め顔するので」【きらきらじゃない､僕の輝き方】
【モデルプレス＝2026/03/07】FANTASTICSの澤本夏輝が7日、都内で1stフォトエッセイ「きらきらじゃない､僕の輝き方」（幻冬舎）の刊行記念イベントを開催。報道陣の取材に応じ、「1番きらきらしたメンバーは？」に回答した。
【写真】LDHイケメン「初めてのお菓子作り」こんがり焼けた手作りスイーツ
幻冬舎とLDHがタッグを組み、毎月1冊、9ヶ月連続でFANTASTICSの書籍を刊行する企画「GL-9〜FANTASTICS BOOKS〜」の第1弾。タイトルにかけて「1番きらきらしたメンバーは？」という問いには「慧人（木村慧人）ですかね、僕の中では」と即答。「出会って14年くらい経つのですが、その頃から僕の中でずっときらきらしていました。僕と真反対でいつでも自撮りするし、鏡あればすぐ決め顔するし、車に反射する自分見て決め顔するので『こいつすげえな』って当時も思っていたのですが（笑）」といい、「いま思えば、それがあるから今の慧人のきらきら具合があるなと思う。木村慧人が僕の中では14年前から輝き続けている。僕と真逆のそういうアプローチの仕方。そこは見習いたいなとも思いながらも、リスペクトもあり、一番きらきらしているのではないかな」と紹介した。
“究極の自己紹介本”となった1冊。メンバーの反応を聞かれると「大樹くん（佐藤大樹）はもう見ていますね。『自分で買うわ』と言っていたので、『本当かな？』と思いながら（笑）。あと堀夏（堀夏喜）も『ちょっと見た』と言っていましたね。感想は『やばいね、いったね』というようなことを言っていただけて。表紙が出た時もメンバーは『そういう感じなんだ〜』って言ってくれて、嬉しい気持ちになりました」と明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】LDHイケメン「初めてのお菓子作り」こんがり焼けた手作りスイーツ
◆澤本夏輝「1番きらきらしたメンバーは？」に即答
幻冬舎とLDHがタッグを組み、毎月1冊、9ヶ月連続でFANTASTICSの書籍を刊行する企画「GL-9〜FANTASTICS BOOKS〜」の第1弾。タイトルにかけて「1番きらきらしたメンバーは？」という問いには「慧人（木村慧人）ですかね、僕の中では」と即答。「出会って14年くらい経つのですが、その頃から僕の中でずっときらきらしていました。僕と真反対でいつでも自撮りするし、鏡あればすぐ決め顔するし、車に反射する自分見て決め顔するので『こいつすげえな』って当時も思っていたのですが（笑）」といい、「いま思えば、それがあるから今の慧人のきらきら具合があるなと思う。木村慧人が僕の中では14年前から輝き続けている。僕と真逆のそういうアプローチの仕方。そこは見習いたいなとも思いながらも、リスペクトもあり、一番きらきらしているのではないかな」と紹介した。
◆澤本夏輝、メンバーからの反応
“究極の自己紹介本”となった1冊。メンバーの反応を聞かれると「大樹くん（佐藤大樹）はもう見ていますね。『自分で買うわ』と言っていたので、『本当かな？』と思いながら（笑）。あと堀夏（堀夏喜）も『ちょっと見た』と言っていましたね。感想は『やばいね、いったね』というようなことを言っていただけて。表紙が出た時もメンバーは『そういう感じなんだ〜』って言ってくれて、嬉しい気持ちになりました」と明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】